Intenção de expansão no setor cresceu 1,7% em maio ao melhor nível no ano, diz FecomercioSP

A pretensão dos empresários do varejo da cidade de São Paulo de expandir suas atividades contrasta com que queda da confiança de 0,9% registrada em maio. Mostra disso é o Índice de Expansão do Comércio no Município de São Paulo (IEC), que registrou em maio um aumento de 1,7%, passando de 103,8 pontos, em abril, para 105,5 pontos no mês em referência, atingindo assim o melhor resultado do ano.

É o que aponta relatório enviado com exclusividade ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pela FecomercioSP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O avanço foi impulsionado, principalmente, pela expectativa de contratações de funcionários, que cresceu 3,1%.