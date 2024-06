Índice de Atividade Econômica do Banco Central sobe 0,01% em abril ante março

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) ficou estável, com uma variação levemente positiva de 0,01% em abril ante março, na série livre de efeitos sazonais. Em março ante fevereiro, houve uma retração de 0,34% antes da revisão. Após o ajuste apresentado nesta sexta-feira, 14, o recuo foi de 0,36%.

O dado de abril ante março do IBC-Br na margem veio pior que a mediana das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast com analistas do mercado financeiro, de alta de 0,40% no indicador no mês. No geral, o intervalo aguardado ia de queda de 0,12% a crescimento de 0,80%.

De março para abril, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 148,36 pontos para 148,38 pontos na série dessazonalizada. Com isso, o resultado é o pior desde janeiro, quando também pontuou 148,36.