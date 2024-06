Ibovespa cai para nível de 118 mil pontos, por exterior e insegurança fiscal

O Ibovespa cai desde a abertura nesta sexta-feira, 14, em meio à queda das bolsas do ocidente, apesar da alta das commodities, em dia de vencimento de opções sobre ações. Ao mesmo tempo as incertezas fiscais persistentes e a alta de apenas 0,01% do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), aquém da mediana de expansão de 0,40%, reforçam o clima cauteloso neste última dia da semana, que pode caminhar para um quarto recuo seguido semanal.

Assim, o investidor espera o desfecho da reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e banqueiros na capital paulista, em meio à expectativa de que se pronuncie sobre a situação fiscal do Brasil.

O encontro ocorre após o imbróglio da semana passada, que azedou ainda mais o humor do mercado e fez Haddad reclamar publicamente de vazamento de "informações falsas", indicando enfraquecimento do arcabouço fiscal. Desta forma e após o Congresso derrubar a MP que limitaria a compensação de créditos tributários do PIS e da Cofins, houve a percepção de isolamento de Haddad no governo.