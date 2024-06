IBC-Br sobe 1,81% em 12 meses até abril e 1,63% no 1º tri ante mesmo período de 2023

A economia brasileira avançou 1,81% em 12 meses terminados em abril, conforme o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br). Além do resultado acumulado positivo em 12 meses, o IBC-Br também registrou alta no trimestre encerrado em abril.

Na série com ajuste sazonal, a elevação foi de 0,76% ante os três meses anteriores (novembro de 2023 a janeiro de 2024).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na comparação com o mesmo período de 2023, o indicador subiu 1,63% no trimestre na série sem ajustes sazonais, informou o BC.