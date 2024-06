Diretor da Conab responsável por leilão de arroz anulado entra em licença remunerada

O diretor executivo de Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Thiago José dos Santos, entrou em licença remunerada nesta sexta-feira, 14, até a próxima sexta-feira, 21, conforme agenda do executivo publicada no site da empresa pública. Após esse período, ele tem uma nova licença de 8 a 9 de julho.

O afastamento de Santos ocorre em meio à crise com a anulação do contestado leilão para compra pública de arroz importado realizado pela empresa pública. O leilão é da responsabilidade da diretoria de Santos.

A permanência de Santos à frente da diretoria é discutida entre o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Palácio do Planalto, após inconsistências no edital e por ligação de Santos com um dos intermediários do certame.