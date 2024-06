Criptomoedas: bitcoin recua, com menor perspectiva de cortes de juros e cautela global

O bitcoin e o ethereum recuaram nesta sexta-feira, 14, com o setor ainda sob pressão diante de expectativas menores de cortes de juros, por causa da inflação persistente em boa parte do mundo. O ethereum chegou a subir, mas não sustentou o movimento, em um dia em geral de cautela nos mercados globais, o que continha a demanda.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin recuava 0,94%, a US$ 66.603,70, enquanto o ethereum caía 2,77%, a US$ 3.377,10, de acordo com a Binance.

O ethereum chegou a subir mais cedo, depois que reguladores estabelecerem um cronograma potencial para o lançamento de fundos ligados à criptomoeda no mercado à vista. O bitcoin, por sua vez, ainda não conseguia retomar fôlego, após o recorde de quase US$ 74 mil estabelecido em meados de março.