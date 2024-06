Varejo registra queda de 0,3% em maio, na comparação com abril, diz índice da Stone

O varejo teve queda de 0,3% no volume de vendas em maio, no comparativo com o mês anterior. O dado é da 17ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo, que apresenta dados mensais da movimentação varejista no País, feito em parceria com o Instituto Propague.

Entre os seis segmentos analisados, apenas um registrou alta mensal: o setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios e fumo, com crescimento de 5,6%. Em contrapartida, os outros cinco apresentaram queda, liderados por materiais de construção, com recuo de 6,2%, seguido por artigos farmacêuticos (-4,3%), móveis e eletrodomésticos (-2,2%), tecidos vestuários e calçados (-1,9%) e livros, jornais, revistas e papelaria (-1,5%).

"Diante desses resultados, sobretudo no comparativo mensal, o viés de baixa se torna mais claro no nosso relatório, com o terceiro mês consecutivo de pequenas quedas. Mesmo assim, quando olhamos para o cenário regional e segmentado, com resultados oscilando entre altas e baixas nos últimos meses, há maior incerteza nesta trajetória. Portanto, o panorama geral segue sem tendência clara", explica o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, responsável pelo levantamento, Matheus Calvelli.