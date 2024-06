Vale prevê que vendas de minério e aglomerados ao Oriente Médio podem chegar a 67 milhões de t

O CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse nesta quinta-feira, 13, que as vendas para o Oriente Médio já somam 27 milhões de toneladas de minério e aglomerados e podem chegar a 67 milhões de toneladas, levando em conta o contexto da transição energética e os negócios da empresa com metais críticos.

"Na transição, quando se trata de energia, onde está a energia competitiva que vai substituir os combustíveis fósseis. O Brasil vai poder fazer essa transição e também o Oriente Médio", disse o executivo, durante o evento do Invest in Dignity do Future Investment Initiative (FII) Institute, organização sem fins lucrativos apoiada pelo FIP (fundo soberano da Arábia Saudita) e 30 empresas globais.

O evento, que abrange lideranças e investidores globais, é realizado no hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio.