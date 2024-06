Taxas futuras de juros oscilam perto da estabilidade

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram em alta, mas reduziram o ritmo e oscilam próximas da estabilidade nesta manhã de quinta-feira, 13. Segundo profissionais do mercado, a tendência seria de alívio na curva de juros hoje, não fossem as preocupações com o quadro político e fiscal doméstico.

Nesta manhã, os juros dos Treasuries recuam e o mercado recebeu positivamente os resultados das vendas no varejo em abril, no sentido de que corroboram para corte de juro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os juros seguem impulsionados pela questão fiscal. Ontem foi um dia muito difícil para o governo, com boatos de demissão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, algo que seria bastante negativo, por se tratar de alguém comprometido com o ordenamento das receitas e despesas", disse o economista-chefe da Confiance Tec, Julio Hegedus Netto.