Rússia diz que compensará excesso de oferta de petróleo e segue comprometida com Opep+

O Ministério da Energia da Rússia afirma em comunicado que "continua plenamente comprometido" com o acordo de restrição na oferta fechado na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). O governo de Vladimir Putin diz que, segundo avaliações de fontes independentes aprovadas no âmbito do acordo, a Rússia produziu em excesso em maio, mas acrescenta que lidará com a questão, compensando isso, e "cumprirá totalmente" o pacto em junho.

O governo russo esclarece que compensará a produção em excesso, que ocorre desde abril deste ano, durante um período que se estende até setembro de 2025.

"A Rússia apresentará seu calendário atualizado de compensação ao secretariado da Opep nos próximos dias", acrescenta o texto.