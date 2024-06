Paes defende mensagem de Lula sobe responsabilidade fiscal e critica mercado financeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), saiu em defesa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, 13, em meio a preocupações com a responsabilidade fiscal no País que impulsionaram o dólar ante o real na véspera. Segundo Paes, o mercado financeiro teria reagido negativamente a um discurso de Lula que defendia tanto a responsabilidade fiscal quanto a necessidade de investimentos públicos para induzir o crescimento do País.

Lula discursou na quarta-feira, 12, na abertura do evento do Future Investment Initiative (FII) Institute, organização sem fins lucrativos apoiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, o FIP, e 30 empresas globais, no hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro.

"Precisamos de uma mudança de mentalidade. O presidente Lula estava falando para essa plateia, tenho amigos que são banqueiros, está tão claro aqui a responsabilidade fiscal. O dólar subiu por uma coisa que Lula falou ontem", disse Eduardo Paes no segundo dia de

evento do FII, no Rio.