Pacheco diz que texto de Refis de agências reguladoras está pronto e aguarda avaliação política

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quinta-feira, 13, que a consultoria do Senado já preparou um projeto de lei para refinanciar multas aplicadas por agências reguladoras e que a proposta está à espera da "avaliação política". Essa é uma das sugestões de Pacheco ao governo para cobrir a renúncia fiscal da desoneração da folha de pagamentos.

O presidente do Senado reforçou, porém, que "não há definição sobre mecanismo de compensação das desonerações". "Estamos em busca dessa fonte de compensação por arrecadação sustentável", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pacheco disse que a MP do PIS/Cofins "não pareceu uma boa iniciativa, mais pelo aspecto técnico do que político". O senador disse que o Congresso tem "responsabilidade e senso de urgência" para apresentar soluções para o impasse no caso da desoneração.