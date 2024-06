Incerteza fiscal joga Ibovespa para baixo e de novo ao nível de 119 mil pontos, apesar de NY

As preocupações com o rumo da política fiscal no Brasil continuam no foco, dificultando o Ibovespa de subir em maio à elevação da maioria das bolsas americanas e do petróleo e do minério de ferro, na China.

A despeito do recuo firme dos juros dos Treasuries as taxas futuras no Brasil têm volatilidade, reforçando a parcimônia com o fiscal no Brasil.

A questão política permanece incomodando, observa Raony Rosseti, CEO e fundador da Melver. "O Ibovespa tem passado por efeitos tóxicos de Brasília. O que mexe é a política. A tentativa de o ministro Fernando Haddad de seguir com a medida provisória que limita o uso de PIS/Cofins é uma ideia ruim, que prejudica todo o empresariado. Repercutiu mal e também não foi bem vista a derrubada da MP pelo Congresso, o que sugeriu descumprimento fiscal", avalia Raony Rosseti, CEO e fundador da Melver. "Primeiro, indica insegurança jurídica e enfraquecimento do ministro da Fazenda", completa.