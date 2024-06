Crescimento econômico dos EUA se provou resiliente e forte nos trimestres recentes, diz Yellen

Segundo a secretária, controlar os preços é uma das principais prioridades do presidente dos EUA, Joe Biden.

Yellen, no entanto, reconheceu que o custo de vida elevado ainda é um desafio, em meio à inflação alta.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quinta-feira, 13, que o crescimento econômico da maior economia do planeta se mostrou "resiliente e forte" nos últimos meses. O mercado de trabalho permanece "saudável", a taxa de desemprego está baixa e a inflação arrefeceu, disse ela, em evento organizado pelo Clube Econômico de Nova York.

Para Yellen, os Estados Unidos precisam lidar com questões estruturais que contêm o ritmo de crescimento econômico, entre eles a desaceleração do crescimento da produtividade, desigualdades de renda e uma significativa desindustrialização.

Política comercial

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos afirmou ainda que o governo norte-americano buscará uma política comercial que beneficia os países que representam países com parceria profunda com Washington, uma prática conhecida pelo termo "friendshoring".