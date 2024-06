Argentina: FMI permite saque imediato de mais US$ 800 milhões, após revisão de acordo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta quinta-feira, 13, que concluiu sua oitava revisão do acordo com a Argentina e que liberou mais US$ 800 milhões para saque imediato do país. A medida eleva o total de desembolsos a US$ 41,1 bilhões.

De acordo com o Fundo, a liberação de verba busca apoiar os esforços das autoridades argentinas para restaurar a viabilidade externa do país. Na avaliação, foi constatado que "todos os critérios de desempenho quantitativo para março de 2024 foram atingidos com sobra".

Em nota, o FMI disse também que, para a manutenção do acordo, será necessário um aperfeiçoamento fiscal no país, além de avanços com reformas para ampliação de empregos e captação de investimentos.