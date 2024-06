Alckmin afirma que LCD será aprovada ainda este mês e dará impulso à indústria

O presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que ainda este mês a indústria terá acesso a financiamentos mais baratos, prazo esperado para a aprovação da Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD) no Congresso Nacional.

"A LCD, que deve ser aprovada ainda este mês no Congresso Nacional, vai tornar o crédito mais barato para a indústria, é dinheiro de mercado, não é dinheiro público", destacou Alckmin durante o I Encontro Internacional da Indústria de Colchões, no Rio de Janeiro, depois de participar de evento do Future Investment Initiative (FII) Institute, organização sem fins lucrativos apoiada pelo FIP (fundo soberano da Arábia Saudita) e 30 empresas globais.

O presidente em exercício destacou a importância das pequenas e médias indústrias para a economia brasileira, devido ao seu valor social e à geração de empregos, e reafirmou que quando o Produto Interno Bruto (PIB) cresce e a inflação cai, a renda do trabalhador melhora. "A indústria é extremamente importante do ponto de vista social e forte geradora de emprego e renda", disse aos empresários.