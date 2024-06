Alckmin afirma que governo mira ajustes pelos lados da receita e da despesa

O presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 13, que o governo tem mirado melhor eficiência no gasto público, que possibilite mais realizações com menos recursos. "O ministro (da Fazenda) Fernando Haddad tem feito um bom trabalho, e o governo é o governo do diálogo. Então, tenho certeza que vai ser um esforço para melhorar a arrecadação e, de outro lado, para buscar melhor eficiência no gasto público, ou seja, também trabalhar pelo lado da defesa", apontou. "Então, agir dos dois lados, pelo lado da receita e pelo lado da despesa", frisou.

Alckmin conversou com jornalistas após participar do evento do Future Investment Initiative (FII) Institute, organização sem fins lucrativos apoiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, o FIP, e 30 empresas globais, no hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro.

Questionado sobre se a turbulência nos mercados poderia influenciar a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Alckmin disse ter confiança na manutenção do ciclo de quedas na taxa básica de juros, a Selic. "A expectativa é que continue caindo (juros). Nós não podemos agir por questões transitórias, espasmódicas. É passageiro. Os fundamentos da economia brasileira são muito sólidos. E os compromissos também. A confiança é de que vai continuar a cair", afirmou.