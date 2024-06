Tebet: vinculação de salário mínimo a benefícios custará mais de R$ 1,3 tri na próxima década

A ministra afirmou que está trabalhando em medidas de "modernização" das vinculações de benefícios ao salário mínimo, mas disse que não poderia antecipar nada porque as sugestões precisam ser enviadas à Junta de Execução Orçamentária (JEO) e passar pelo crivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse hoje que a vinculação do salário mínimo a benefícios previdenciários custará mais de R$ 1,3 trilhão na próxima década. Durante audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), a emedebista voltou a defender a revisão dessas vinculações, mas disse que a decisão é "política" e não compete a ela.

"As despesas obrigatórias estão crescendo, comprimindo as despesas discricionárias. Não se sustenta, nenhum governo tem condições de governar, criar políticas com despesas discricionárias menores que 10% do Orçamento", declarou Tebet, aos parlamentares, após ser questionada sobre a agenda de revisão de gastos do governo.

"Acabamos de sair do Tribunal de Contas e vimos exatamente os números oficiais de que o déficit previdenciário de 2023 foi da ordem de R$ 428 bilhões. Em 2023, foi de R$ 329 bilhões. Ou seja, um aumento de 9% no crescimento das despesas previdenciárias. A pergunta é: a saída é uma reforma da Previdência? Não, já fizemos. O grande problema, entre outros, do déficit da Previdência está na renúncia tributária previdenciária", disse a ministra.

Tebet disse que seu papel, como ministra do Planejamento, é apresentar dados e projeções, mas que a decisão política sobre quais medidas serão implementadas é do governo e não sua.