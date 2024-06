Tebet diz ser 'impossível' cravar meta zero e que 'não joga na loteria', mas objetivo é esse

Tebet afirmou que o Executivo não trabalha "nem com a banda superior, nem com a banda inferior" da meta.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reforçou nesta quarta-feira, 12, que o governo mira a meta de déficit zero nas contas públicas, mas que é "impossível" cravar que este será o resultado das contas públicas este ano. Ela disse que seria como "jogar na loteria".

"Não posso cravar, eu não jogo em loteria porque não tenho chance nenhuma de acertar. Cravar meta zero é impossível, mas vamos estar dentro da meta. Estamos mirando meta zero. Estamos contando com algumas recursos, óbvio, que às vezes vêm, excepcionais, que não são permanente", declarou a ministra.

Caso, no fim do ano, quando for divulgado o último Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, for verificado que a meta não será cumprida, haverá contingenciamentos e bloqueios de gastos, reforçou Tebet. Essas medidas também poderão ser adotadas antes desse período.