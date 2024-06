Juros: piora na percepção de risco local ofusca melhora externa e taxas disparam

Os juros futuros terminaram quarta-feira em forte alta. A piora da percepção de risco político e fiscal roubou a cena da agenda internacional, que tinha a decisão do Federal Reserve hoje como evento mais importante da semana, mas acabou ficando em segundo plano. Apesar do alívio na curva dos Treasuries, as taxas subiram com força, com o mercado precificando um isolamento do ministro Fernando Haddad dentro do governo, após declarações do presidente Lula e da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia a 10,725%, de 10,632% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, de 11,19% para 11,35%. O DI para janeiro de 2027 projetava taxa de 11,74%, de 11,50%, e o DI para janeiro de 2029, taxa de 12,15%, de 11,88%.

O mercado passou por uma zeragem de posições vendidas que vinham sendo montadas partir da expectativa de que o governo pudesse avaliar a possibilidade de corte de despesas, alimentada pela declaração de Haddad de que levaria a Lula um cardápio com "opções em gastos", considerada essencial para manter em pé o arcabouço fiscal.