Fed continuará a esperar maior confiança com inflação antes de cortar juros, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou nesta quarta-feira, 12, que a autoridade monetária ainda espera obter mais confiança de que a inflação nos EUA caminha à meta antes de decidir cortar juros. Segundo Powell, os dados do começo do ano não ajudaram a aumentar essa confiança.

Durante coletiva de imprensa, o banqueiro central reforçou que, se a inflação seguir forte, o Fed está preparado para manter juros com o objetivo de contê-la.

De qualquer forma, Powell repetiu que as decisões serão tomadas a cada reunião com base na evolução do cenário.