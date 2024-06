Farsul detecta queda de 11% no volume de exportações de frango do RS por causa das enchentes

Estudo da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) obtido pela reportagem aponta queda de 11% nas exportações de frango do Estado, considerando o volume, na comparação entre maio de 2023 com maio de 2024. O número passou de 63.693 toneladas para 56.430 toneladas. De acordo com o documento, isso seria efeito das enchentes que atingiram o Estado entre o fim de abril e o mês de maio.

Em valores exportados, no mesmo período, a queda relativa à carne de frango foi de 23%. A cifra passou de US$ 129,19 milhões para US$ 99,27 milhões. A redução na receita das vendas sofre influência dos preços internacionais, não só da capacidade de produção local, diz a entidade. "Das proteínas animais, os efeitos das enchentes podem ser vistos na exportação de carne de frango, dado que as regiões afetadas pelo evento climático são grandes polos desta produção", afirma o documento.

O economista-chefe da Farsul, Antonio da Luz, disse que, além de frango, a produção de suínos também foi afetada pelas cheias no Estado. "Suínos e aves são produções importantes no Vale do Taquari e, provavelmente, veremos uma baixa tração das exportações nos meses seguintes", afirmou.