Bolsas da Europa fecham em alta, após quedas com incerteza política e acompanhando CPI dos EUA

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 12, voltando a subir após duas sessões nas quais recuaram com a incerteza política que seguiu a eleição para o Parlamento Europeu. Nesta quarta, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de maio abaixo do esperado por analistas nos Estados Unidos impulsionou as ações, reforçando perspectivas para um corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em uma das próximas reuniões. Nesta quarta, a autoridade se reúne, e deverá manter as taxas, com a expectativa ficando com a divulgação das projeções econômicas.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,83%, a 8.215,48 pontos, enquanto o CAC 40 subiu 0,97% em Paris, a 7.864,70 pontos.

Monitoramento do CME Group apontou crescimento na possibilidade de corte de juros pelo Fed ao longo deste ano, com alta também na chance de que o relaxamento comece em setembro. A chance de um corte de juros até setembro está em cerca de 71%, quando pouco antes do CPI era de 54,4%.