BCE tem muita confiança de que inflação caminhará à meta, o que permitiu corte, diz dirigente

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou que a instituição tem neste momento "bastante confiança" de que a inflação caminhará para a meta de 2%. Em evento da MNI, porém, ele advertiu que haverá "sobressaltos" nos próximos "seis ou sete" meses, mas acrescentou que, no início de 2025, deve começar a ser visto um quadro mais claro de desinflação continuada, rumo ao objetivo do banco central. Guindos comentou o fato de que o BCE, em sua reunião anterior, elevou projeções para a inflação, mas ainda assim cortou os juros em 25 pontos-base. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo ele, as alterações das projeções foram "marginais" e não impediam o relaxamento agora, diante do aumento da confiança na trajetória dos preços na zona do euro. Além disso, a política monetária segue em nível restritivo, comentou.

Ao mesmo tempo, Guindos admitiu que o nível de incerteza atual é "elevado". Segundo ele, há vários riscos geopolíticos, como o quadro na Ucrânia e no Oriente Médio. Nesse contexto, reafirmou a postura de prudência do banco central, dependente dos dados. Ele disse que a inflação de serviços é "o principal risco" para as perspectivas inflacionárias, neste momento, e acrescentou controlar esse componente é "a parte mais difícil da nossa tarefa". Guindos destacou também o fato de que as expectativas de inflação estão bem ancoradas, na meta de 2%, e disse que este é um sinal da confiança no trabalho do BCE.