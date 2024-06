Barroso propõe adiar início da vigência da correção do FGTS para 2026

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), propôs adiar o início de vigência da correção monetária do FGTS para 2026 devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Antes, ele havia votado para que os saldos fossem atualizados a partir de 2025.

O Supremo retomou na tarde desta quarta-feira, 12, o julgamento e neste momento vota o ministro Cristiano Zanin, que havia pedido vista. O placar está em 3 a 0 para determinar que a correção seja no mínimo igual à da caderneta de poupança.

A União, após acordo com centrais sindicais, defendeu a manutenção da remuneração das contas vinculadas do FGTS na forma atual em valor que garanta, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com efeitos somente a partir da decisão do STF (sem pagamento retroativo).