Após subir na máxima, Ibovespa piora e testa os 119 mil pontos por sinal de 'fritura' de Haddad

Depois de subir 0,70%, na máxima aos 122.482,51 pontos, o Ibovespa passou a cair e há pouco desceu mais um degrau, cedendo para o nível visto em 13 de novembro do ano passado (mínima aos 119.878,23 pontos). Desta forma, já perdeu cerca de 2.650 pontos entre a máxima (122.482,51 pontos) e a mínima (119.830,26 pontos). Ao mesmo tempo, só cinco ações subiam perto das 11h20, de um total de 86, diante do crescimento das preocupações fiscais e sinais de isolamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"A devolução da MP de PIS/Cofins pelo Congresso gera essa fritura no Haddad e tem o risco fiscal. Somando tudo isso, o resultado é fuga dos ativos do Brasil", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. Além do Ibovespa, os juros futuros caem com força e o dólar à vista sobe a R$ 5,4299.

Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, completa que os ruídos políticos tendem a fazer com que os investidores voltem seus olhares para as questões internas, dado que o exterior indica uma melhora, especialmente após o CPI dos EUA, hoje.