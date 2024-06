'Voltamos para casa aliviados', diz presidente da CNA, após devolução de MP do Pis/Cofins

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, afirmou, nesta terça-feira, 11, que os empresários do setor ficaram "aliviados" com a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de devolver ao governo a MP do PIS/Cofins.

Segundo Martins, a Medida Provisória que compensaria as despesas da desoneração da folha de pagamentos por meio do PIS/Cofins configurava uma "inconstitucionalidade".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nós hoje voltamos para nossas casas um pouco mais aliviados", declarou. "Esperamos que o governo, qualquer que seja outra medida, antes venha discutir, venha dialogar com o setor produtivo, porque é ele que paga a conta e que recolhe os impostos. Queremos o diálogo."