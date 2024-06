Vallourec fecha contrato de fornecimento de 1,8 mil t de tubos e serviços para a Petrobras

A Vallourec informou que fechou um contrato para fornecimento de 1.800 toneladas de tubulação de aço carbono com revestimento GRE (Glass Reinforced Epoxy) para a Petrobras, juntamente com acessórios em CRA (Corrosion Resistant Alloy). Os produtos serão utilizados no desenvolvimento de diversos poços offshore, principalmente na Bacia de Campos (RJ).

Em nota, a empresa afirma que esse contrato segue um acordo de três anos com a Petrobras para o fornecimento de tubulações OCTG, anunciado em janeiro de 2023.

Os produtos finais serão produzidos pela Vallourec na Usina do Barreiro, localizada em Belo Horizonte (MG).