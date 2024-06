Taxas futuras de juros absorvem IPCA e operam em queda em dia de ajustes

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em baixa desde a abertura dos negócios e renovaram mínimas em toda a curva pouco antes do fechamento deste texto, em sintonia com os mercados de Treasuries e ações, que também registraram algum alívio. A queda das taxas ocorre desde apesar da aceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio (0,46%) além das estimativas e é atribuída ainda a um ajuste às fortes altas da sexta-feira.

"O IPCA de maio corrobora uma visão mais cautelosa para a política monetária, mas o mercado ainda corrige hoje o estresse de sexta-feira", disse o economista André Perfeito.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado há pouco sobre uma mudança de regra na valorização dos pisos de saúde e educação, estudada pela equipe econômica para tentar conter o avanço dos gastos do Executivo. Ele respondeu que existem "vários cenários" discutidos pelas áreas técnicas sobre gastos, mas que nenhum ainda foi levado à consideração do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.