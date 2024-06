Sabesp é a primeira empresa brasileira com certificação verde, diz B3

A Sabesp é a primeira companhia brasileira a ser reconhecida como empresa verde, informou nesta terça-feira, 11, a B3. A empresa também é a primeira fora da Europa a obter esta certificação. A B3 instituiu em maio o selo B3 Ações Verdes, com o objetivo de reconhecer as companhias que possuem atividades que contribuam com a proteção do meio ambiente e no combate às mudanças climáticas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para lançar a certificação, a B3 se inspirou nos Green Equity Principles (princípios para ações verdes), lançados em 2023 pela World Federation of Exchanges (WFE - Federação Mundial das Bolsas).

A WFE decidiu criar diretrizes para que suas afiliadas elaborassem normativos para indicar companhias que pudessem ter seus papéis designados como Ações Verdes. "As Ações Verdes são um instrumento robusto do mercado de capitais para ampliar a transparência e fomentar a consistência do setor privado em relação a iniciativas que pavimentem o caminho para uma nova economia global sustentável. Esperamos que essa iniciativa da Sabesp seja um exemplo de compromisso socioambiental para mais empresas listadas na B3", afirma Gilson Finkelsztain, CEO da B3, em nota. Cesar Tarabay Sanches, superintendente de Sustentabilidade da B3, acrescenta que a certificação de Ações Verdes é mais uma das importantes iniciativas da B3 em seu papel de estimular o mercado a adotar boas práticas de sustentabilidade. "Com o nosso novo selo, a Sabesp dá um passo importante em seu compromisso público com a proteção do meio ambiente e oferece ao investidor mais uma ferramenta de avaliação para suas teses de alocação de capital", afirma.