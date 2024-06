Membro do BCE vê menor pressão inflacionária e projeta chegada à meta de 2% em 2025

O integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Olli Rehn, afirmou nesta terça-feira, 11, que a forte pressão inflacionária na área do euro diminuiu e está abrandando em direção à meta de 2%. Em conferência de imprensa nesta terça-feira, 11, o também presidente do Banco da Finlândia afirmou que a inflação deverá atingir os 2% no próximo ano.

"Foram feitos progressos significativos na estabilização da inflação, especialmente depois de setembro de 2023. As condições financeiras foram mantidas restritivas, a fim de atenuar a demanda e manter as expectativas de inflação firmemente ancoradas no objetivo de inflação", afirmou o membro do BCE.

"A desaceleração da inflação tem sido um pouco mais lenta nos últimos meses. Globalmente, porém, a dinâmica da inflação ainda aponta para um abrandamento da inflação no médio prazo, o que fortalece o poder de compra real", disse Rehn. "A inflação subjacente, que é importante do ponto de vista da política monetária, líquida dos preços da energia e dos produtos alimentares, também deverá abrandar para cerca de 2% no próximo ano", indica o dirigente.