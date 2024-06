Jaques Wagner elogia Pacheco por devolução da MP do PIS/Cofins: Interrompeu 'tragédia sem fim'

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), elogiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pela decisão de devolver os trechos mais importantes da medida provisória que limitou a compensação dos créditos de PIS/Cofins. Disse que a decisão "tem o aplauso" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que interrompe "o que seria uma tragédia sem fim".

"Vossa Excelência (Rodrigo Pacheco), acabou encontrando uma solução que posso lhe garantir, tem o aplauso do presidente da República, meu aplauso, independente de eu achar que é a melhor coisa ou não", afirmou Wagner a Pacheco durante a sessão do Senado nesta terça-feira, 11.

"Registrar aqui o papel do presidente da República, que ontem lhe chamou para um primeiro diálogo junto do ministro da Fazenda, externou que não estava confortável. E vossa excelência teve a capacidade de encontrar um caminho, que nada mais é que o legal e constitucional para interromper o que seria uma tragédia sem fim", completou o líder do governo.