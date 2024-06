Embratur: 1ª etapa de programa para atrair voos internacionais acrescentará 70 mil assentos

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) apresenta nesta terça-feira, 11, os resultados da primeira rodada de assinatura de cartas de aceite do Programa-piloto de Aceleração do Turismo Internacional (Pati).

Os três projetos contemplados representam um acréscimo de 70.222 novos assentos em voos internacionais para o Brasil, no período de 27 de outubro de 2024 a 29 de março de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso significa um aumento de mais de 3,2 mil assentos por semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa foi lançado em março deste ano, com previsão de investimento de ao menos R$ 7 milhões, sendo metade custeado com recursos públicos. Como incentivo ao lançamento de novos voos, a Embratur custeará R$ 40 por cada assento em novo voo que pouse no Brasil durante o período de 27 de outubro de 2024 a 29 de março de 2025.