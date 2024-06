Em último dia sem silêncio de Copom, Campos Neto fala de tecnologia e não comenta IPCA no teto

No último dia sem restrições para comunicações por causa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na semana que vem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apenas tratou de temas ligados à tecnologia. Havia uma grande expectativa pela fala do comandante do BC sobre assuntos macroeconômicos, principalmente depois que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio (0,46%) veio exatamente no teto das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast (de 0,32% a 0,46%).

Com a reunião na próxima semana, os dirigentes da autarquia ficam impedidos de se pronunciarem sobre assuntos relacionados à política monetária a partir da quarta-feira anterior até a divulgação da ata do encontro, na terça-feira seguinte. Durante o evento, que era exatamente voltado para a tecnologia, Campos Neto falou sobre Pix, Open Finance e Drex, entre outros assuntos da área, tanto durante sua palestra quanto um debate com os governadores sobre o tema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado do IPCA de maio, divulgado mais cedo pelo IBGE, ampliou a convicção de parte do mercado de que a próxima decisão do Copom sobre juros será de estabilidade da taxa, atualmente em 10,50% ao ano. No encontro passado, houve um racha sobre o rumo da Selic, com a maioria dos membros do colegiado votando por uma redução de 0,25 ponto porcentual, um ritmo menor do que vinha sendo usado pelo BC desde agosto do ano passado, de 0,50 ponto porcentual.