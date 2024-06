Dúvida sobre 'harmonia' entre políticas fiscal e monetária é risco, diz BC

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 10, que a dúvida sobre a capacidade de harmonizar as políticas monetária e fiscal no Brasil é o principal risco percebido no País no curto prazo. No longo prazo, ele mencionou a dificuldade de aumentar a produtividade.

"A maior percepção de risco no Brasil está relacionada à capacidade de chegar a um sistema em que haja harmonia nas políticas fiscal e monetária, é nisso que as pessoas se concentram no curto prazo", disse ele, durante webinar organizado pela Constellation Asset.

No longo prazo, ele mencionou uma dificuldade de aumentar a produtividade do País. "Nós focamos muito no curto prazo", afirmou. Ele avaliou que o desemprego baixo do Brasil pode ser consequência dos efeitos da reforma trabalhista.