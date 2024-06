Dólar abre em alta por exterior, mas perde força com alívio em juro de Treasuries

O dólar começou os negócios com alta leve no mercado à vista, puxado pela valorização no exterior em meio à queda do petróleo e o tombo de 4% do minério de ferro. Os investidores olharam ainda a aceleração a 0,46% do IPCA de maio, no teto das projeções do mercado. Contudo, a moeda americana perdeu força e rodava perto da estabilidade há pouco, diante do alívio nos rendimentos dos Treasuries.

Com a agenda externa ainda enxuta, os investidores estão na expectativa pela decisão de juros do Federal Reserve, a entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell, e o índice de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA em maio, na quarta-feira (12).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Brasil, a inflação medida pelo IPCA fechou maio com alta de 0,46%, ante uma elevação de 0,38% em abril, informou nesta terça, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio no teto do intervalo de estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam um aumento entre 0,32% e 0,46%, com mediana positiva de 0,40%. A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 2,27%. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 3,93%, também no teto do intervalo das estimativas de analistas, que iam de 3,77% a 3,93%, com mediana de 3,87%.