Crédito para aéreas poderá ser liberado 30 dias após mudanças no Fnac, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirma que as mudanças na lei do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), que prevê seu uso como garantidor de financiamento para companhias aéreas, conta com apoio de todas as partes envolvidas e que as operações para liberação de crédito poderão se dar 30 dias após a consolidação das mudanças.

As alterações no Fnac foram incluídas de última hora como emenda na atualização da Lei Geral do Turismo, após meses de diálogo entre pastas do governo federal, Congresso e companhias aéreas. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou a consolidação do acordo.

Aprovado no Senado na semana passada, o projeto agora tramita na Câmara, podendo ser pautado para votação já nos próximos dias.