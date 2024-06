Campos Neto enfatiza benefícios da tokenização da economia

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou nesta terça-feira, 11, os benefícios que a tokenização trará à economia. Em um evento organizado pelo Valor Capital, em São Paulo, ele disse que esse processo diminuirá custos e aumentará a transparência. "As vantagens estão aí: é mais fácil, mais barata, tem menor custo, é mais aberta e transparente e a programação pode evoluir com o tempo", disse Campos Neto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No Brasil, o presidente do BC mencionou que foi importante iniciar a agenda tecnológica com o Pix, já que a ideia de um sistema de pagamentos instantâneos é mais fácil de se compreender. Ele comentou que a possibilidade de conectar pagamentos no mundo todo é um ponto importante.

"Ela remove muito do debate econômico na mesa hoje", disse ele. "Ouvimos muito debate sobre qual moeda vai prevalecer, se você pode fazer mais com o renminbi, ou se será o dólar, ou se você terá o euro ganhando espaço. Se você pensar que podemos ter pagamentos instantâneos conectados instantaneamente, fazendo uma conversão instantânea de moedas, não importa com qual moeda você vai negociar." Ele mencionou, na agenda do BC, o bloco da Open Finance, com o qual o BC está trabalhando mais. O Drex, ele explicou, vai levar a dimensão da tokenização à agenda do BC. Futuro será a integração