Bolsas de NY fecham sem sinal único antes de Fed e CPI; Apple leva S&P 500 e Nasdaq a recordes

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 11, à medida que o salto de 7% da ação da Apple ajudou S&P 500 e Nasdaq a renovarem recordes de fechamento. No entanto, a expectativa pela divulgação de índices de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na quarta-feira, impediu apostas mais convictas nos mercados.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,31%, ao 38.747,42 pontos, sob peso da Boeing (-2,43%), que informou ter entregue menos aeronaves em maio.

Por outro lado, o S&P 500 subiu 0,27%, aos 5.375,32 pontos, enquanto o Nasdaq ganhou 0,88%, aos 17.343,55 pontos.