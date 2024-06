Banco Mundial diz que inflação global segue diminuindo, mas ritmo é mais lento do que esperado

Até o final de 2026, de acordo com a instituição, a inflação global deverá estabilizar-se num nível médio de 2,8%, amplamente consistente com as metas dos bancos centrais.

A instituição destaca que o crescimento das economias em desenvolvimento está prestes a desacelerar ligeiramente, principalmente por causa de fatores "idiossincráticos" em algumas grandes economias.

Além disso, persistem desafios significativos em economias vulneráveis, onde as perspectivas de crescimento deterioraram-se acentuadamente desde janeiro, afirmou a entidade. Ao mesmo tempo, a extensão prevista da flexibilização monetária em economias avançadas este ano diminuiu substancialmente desde o final de 2023, destaca o Banco Mundial.

Apesar disso, as condições do cenário global melhoraram neste ano, refletindo sólido apetite por risco após o progresso do ano passado em desinflação e diminuição das preocupações com a possibilidade de uma desaceleração acentuada do crescimento global, acrescenta a instituição.