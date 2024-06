Pimenta: BNDES terá agência permanente no RS para orientar sobre linhas emergenciais

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, informou que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terá uma agência permanente no estado gaúcho para orientar empresários que pretendem solicitar linhas emergenciais de crédito.

O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 10, após o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ter anunciado três linhas de crédito para empresários afetados pelas tragédias. As linhas incluem ajudas para aquisição de máquinas e equipamentos, para reconstrução de estruturas e para obtenção de capital de giro.

Segundo o governo, para solicitar essas linhas, os empresários interessados precisam ter operação em um dos municípios em calamidade pública, que são 95, segundo Pimenta. Além disso, eles precisam declarar as perdas que tiveram nas enchentes.