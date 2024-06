Juros: taxas avançam na ponta curta antes do IPCA e longas caem com correção

Os juros futuros encerraram a sessão em alta nos vencimentos de curto prazo e em baixa nos demais prazos, refletindo, respectivamente, a expectativa em relação ao IPCA de maio que sai amanhã e correção de parte da alta da sessão anterior.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,635%, de 10,626% e 10,605% no ajuste e no fechamento de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2026, em 11,27%, de 11,31% e 11,22% no último ajuste e fechamento. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,60% (de 11,69% no ajuste e 11,60% no fechamento) e a do DI para janeiro de 2029, taxa de 11,94%, de 12,06% e 11,96% no ajuste e fechamento anteriores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As disparada das taxas na sexta-feira deixou espaço grande para ajuste, mas a devolução de prêmios foi modesta - as longas chegaram a abrir mais de 40 pontos-base na sessão anterior. Até porque, segundo profissionais da renda fixa, a correção de excessos já teria começado no fim da tarde de sexta, depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reclamou do vazamento de "informações falsas" após uma reunião com representantes do mercado, segundo as quais os limites do arcabouço fiscal poderiam ser mudados. Ele garantiu que, no encontro, ao contrário, havia dito que está disposto a contingenciar gastos. Depois dos esclarecimentos, as taxas já conseguiram encerrar a sexta-feira longe das máximas do dia.