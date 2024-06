Ibovespa sobe após quedas recentes, puxado por petróleo, mas NY e dúvida fiscal local limitam

O Ibovespa sobe moderadamente, tentando defender a marca dos 121 mil pontos, após quedas recentes. A valorização destoa do recuo da maioria dos índices acionários internacionais, em meio a temores com o avanço da extrema direita na Europa e em relação aos juros americanos.

Um dos gatilhos, na sexta, veio dos EUA, após dados fortes de emprego elevarem a possibilidade de juro alto americano por mais tempo do que o imaginado. Por isso, é grande a expectativa pela divulgação do CPI dos EUA e pela decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta semana. Além disso, o mercado demonstrou desconforto com as palavras ditas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em reunião com instituições financeiras na sexta-feira.

Haddad disse que há um conjunto de alternativas a serem levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso de o crescimento das despesas obrigatórias consumir o espaço para os gastos discricionários dentro da regra fiscal. Ao mesmo tempo, afirmou que o governo vai insistir na Medida Provisória do PIS/Cofins para compensação de perdas de receita com desoneração, o que pode resultar em alta dos combustíveis.

"O lado político pesa com mudanças no PIS/Cofins e muito ruído de setores ligados. O déficit primário assusta em meio à inflação resiliente", destaca em comentário o economista Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil.