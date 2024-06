Estudo da Firjan mostra que Rio de Janeiro pode liderar descarbonização brasileira

O Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo do País, poderá ser também líder na descarbonização das fontes de energia, aponta levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que será apresentado esta semana na Macaé Energy, evento que acontece em Macaé, no Rio de Janeiro, entre a terça-feira, 11, e a quinta-feira. Somente em energia eólica offshore, a previsão é de investimentos de US$ 70 bilhões no Estado.

De acordo com o estudo "Transição e Integração Energética no Rio" - análise produzida pela Firjan, com base nos dados de 2024 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), EPE (Empresa de Pesquisa Energética) e projetos privados -, o Rio de Janeiro registrou 14 pedidos para eólicas offshore e hidrogênio, com potencial de gerar 24 gigawatts (GW).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esses recursos poderão se reverter em dinamização da economia fluminense e na demanda potencial por milhares de postos de trabalho ao longo da sua implementação", afirma a Firjan.