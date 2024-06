É seguro dizer que PIB potencial do Brasil está um pouco maior, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 10, que é seguro dizer que o Produto Interno Bruto (PIB) potencial do Brasil está um pouco maior e atrelou esse movimento aos efeitos das reformas realizadas no País nos últimos anos.

"Quando você olha para a atividade econômica aqui, não temos nada além de boas notícias", disse Campos Neto, que ponderou que é difícil estimar por enquanto quão maior está o PIB potencial.

Em webinar promovido pela Constellation Asset Management, o banqueiro central também chamou a atenção para os possíveis efeitos sobre o cenário macroeconômico relacionados à situação no Rio Grande do Sul.