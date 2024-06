Campos Neto diz que próximo chefe do BC deve investir em tecnologia e preservar independência

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, listou nesta segunda-feira três sugestões para quem quer que o substitua no cargo a partir de 2025. Ele aconselhou o próximo chefe da autarquia a preservar ao máximo a sua independência, a tentar garantir que a comunicação do BC não cause ruídos e a continuar investindo na agenda de tecnologia. "Sempre há um desafio, porque você quer ser próximo ao governo, mas você quer preservar a sua independência", disse Campos Neto. "É uma linha muito tênue, porque às vezes você é próximo de forma a ir para as reuniões e falar com o governo, mas isso só é bom se você tiver independência para tomar uma decisão. E, às vezes, não será o que o governo quer." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele foi indagado, durante um webinar organizado pela Constellation Asset, sobre quais conselhos deixaria para o próximo presidente da autarquia. Sobre a independência, reiterou que é importante o BC poder dizer não ao governo, já que o ciclo político e o ciclo de política monetária são diferentes.

Campos Neto também defendeu que o próximo presidente do BC deve dar atenção à comunicação da autarquia. "Você precisa ter um processo em que você seja transparente, saiba o que está fazendo, as pessoas entendam o processo e você possa comunicar as coisas de forma a reduzir o ruído o máximo possível", disse. O presidente do BC também afirmou que é necessário continuar investindo na agenda de tecnologia. Segundo Campos Neto, o que já foi feito até aqui foi apenas a "ponta do iceberg." "A tecnologia é uma forma mais barata de promover inclusão e melhorar o mercado financeiro", afirmou. Ao destacar a agenda de tecnologia da autarquia, ele comentou: "Não vejo uma agenda como a que temos agora em nenhum outro país."