Bruno Vieira é novo CEO da Ativos, empresa de recuperação de crédito do BB

Vieira está no banco há 23 anos e tem experiência em gestão negocial, tática e estratégica no setor bancário, em diferentes segmentos. Foi gestor de rede de agências, de produtos e estratégia e gerente executivo no BB, na Unidade de Cobrança e Reestruturação de Ativos Operacionais, por mais de sete anos.

A Ativos S.A., empresa do Banco do Brasil que atua nas áreas de recuperação de créditos e securitização, passa a ser comandada nesta semana por Bruno Vieira. O executivo sucede a Samir Soares, que se aposentou.

No primeiro trimestre deste ano, de acordo com o balanço do BB, a Ativos gerou R$ 60,6 milhões em resultado para o conglomerado, um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado.