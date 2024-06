Bolsas de NY fecham em alta, com Nasdaq e S&P 500 em níveis recordes antes de CPI e Fed

As bolsas de Nova York fecharam com ganhos moderados nesta segunda-feira, 10, à medida que a recuperação da Nvidia se contrapôs às perdas da Apple. A agenda econômica esvaziada no exterior impediu direcionamentos mais convictos em Wall Street, às vésperas da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), ambos na quarta-feira, 12.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em alta de 0,18%, 38.868,04 pontos; o S&P 500 subiu 0,26%, a 5.360,79 pontos; e o Nasdaq avançou 0,35%, 17.192,53 pontos. S&P 500 e Nasdaq renovaram recordes de fechamento.

O mercado começou o dia no rescaldo do relatório payroll, que apontou criação de empregos nos EUA acima do esperado na última sexta-feira. As incertezas políticas na Europa após as eleições ao Parlamento Europeu também contribuíram para a reticência dos investidores, diante da escalada global dos juros de títulos públicos.