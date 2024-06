ADL Mineração fica com 1º contrato de cessão onerosa de uso da INB

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) informou que assinou com a ADL Mineração e Participações o seu primeiro contrato de cessão onerosa de direito de uso, por um período de 30 anos, para a Unidade em Descomissionamento de Buena, no município de São Francisco de Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o presidente da INB, Adauto Seixas, a unidade de Buena atuava na comercialização de minerais como ilmenita, zirconita, rutilo e monazita.

"Com essa cessão, a INB deixará de ter um custo fixo de R$ 1,1 milhão por mês, e passará a receber valores de uma parcela fixa de R$ 100 mil por mês, somados aos royalties sobre a receita da empresa cessionária e mais um porcentual para a composição do Fundo de Descomissionamento da unidade", explicou Seixas em nota.