'IA vai servir ao nosso objetivo ou fará o que quiser?', diz Clara Durodié

Estrategista em tecnologia especializada em negócios, riscos e geopolítica da inteligência artificial (IA) em serviços financeiros, Clara Durodié foi conselheira do Fórum Econômico Mundial, do Grupo Parlamentar Misto do Reino Unido, da comissão especial sobre o tema no Japão e é membro da Aliança de Inteligência Artificial da União Europeia. Ela esteve no Brasil para participar do MKBR, evento da Anbima e da B3, para convidados, no Teatro B32, em São Paulo.

Clara é autora do livro Decoding AI in Financial Services - Business Implications for Boards and Professionals (algo como "Decodificando a IA nos serviços financeiros - implicações de negócios para conselhos e profissionais), lançado em 2019 e que ganhará uma nova versão.

Apesar de acompanhar a evolução desta tecnologia há bastante tempo, ela diz que entramos num novo momento, com a IA ganhando mais autonomia. Para ela, é o momento de parar e avaliar tanto em que áreas adotar quanto na regulação do tema. "É caso de pensar: Vamos usar essa tecnologia para nossos objetivos ou deixá-la fazer o que quiser?", disse ela ao Estadão/Broadcast.